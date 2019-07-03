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Brezilya Messi'li Arjantin'i devirdi finale kaldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika (Copa America) turnuvası maçında Brezilya, Arjantin'i 2-0 yendi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika (Copa America) turnuvası maçında Brezilya ile Arjantin, Brezilya'daki Belo Horizonte'deki Governador Magalhaes Pinto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri Jesu ve Firmino kaydetti.

Lionel Messi’nin Arjantin ile kupa hasreti devam ediyor.

Dünya Kupası

2006 | Çeyrek final
2010 | Çeyrek final
2014 | Final
2018 | Son 16

Copa America

2007 | Final
2011 | Çeyrek final
2015 | Final 2016 |
Final 2019 | Yarı final

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