Brezilya Messi'li Arjantin'i devirdi finale kaldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika (Copa America) turnuvası maçında Brezilya ile Arjantin, Brezilya'daki Belo Horizonte'deki Governador Magalhaes Pinto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri Jesu ve Firmino kaydetti.

Lionel Messi’nin Arjantin ile kupa hasreti devam ediyor.

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