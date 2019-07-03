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Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. 

Soruşturma kapsamında, terör örgütü adına çatışmalara katıldığı belirlenen ve sosyal medya aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3'ü Suriyeli 6 kişinin adresleri tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti adreslere düzenlediği baskında şüphelilerin evlerine, kapıları koç başı ile kırarak girdi.

Ekipler, sözde emir düzeyindeki bir kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital malzemeye el koydu.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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