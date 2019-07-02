Mardin'de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı

Bingöl'de motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi

FETÖ''dan tutuklu eski Türk Yıldızları pilotu: Numarama herkes ulaşabilir

Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019 Diyanet hac takvimihac

Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet büyükbaş ne kadar oldu?