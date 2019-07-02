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Antalya'da pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı!

ANTALYA'da, mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişi, Nebahat A.'ya (57) tecavüz etmeye kalkıştı. Çığlık atması üzerine panikleyen saldırgan, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Nebahat A., hastaneye kaldırılırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi. Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Nebahat A., sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Polis ekipleri, esmer, 20 yaşlarında, kısa saçlı, koyu renk kıyafetli olduğu belirtilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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