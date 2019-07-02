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Erdoğan ilk kez açıkladı cesur Japon komutan belgesel oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi için gittiği Japonya'da anlattığı komutan belgesel oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için gittiği Japonya'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Türk askerlerinin esir düştüğü doğu cephesiyle ilgili bugüne kadar çok duyulmamış bir olayı anlattı. Rusların esir tuttuğu 1012 Türk askeri 6 yıllık esaret sonrası bir Japon gemisi ile İstanbul'a dönmüştü. Yolculuk sırasında Yunan donanmasının baskısına rağmen Japon kaptan, Türk askerlerini teslim etmedi. NTV o yolculuğun belgeselini hazırlayan Hayriye Savaşçıoğlu ile konuştu.

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