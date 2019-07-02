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Kütahya'da köy düğününde motorlu testere ile tıraş

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde düğünlerde davetlilerin yüzlerine ayakkabı boyası sürülerek, zinciri sökülüp gaması kilitlenmiş motorlu testere ile temsili tıraş yapılıyor.

Köy Muhtarı Nevzat Güner, eski gelenekleri yaşatma adına düğüne katılan davetlilere bazı ağır şakalar yaptıklarını söyledi. Güner, "Bu şakaların başında motorlu testere ile temsili tıraş etme geleneği yer alıyor. Düğünlere davet edilen köylüler ya da dışarıdan gelen misafirlerin arasından gönüllü olan kişileri düğün eğlencesi esnasında köy meydanında berber ve çırağı tarafından sandalyeye oturtularak yüzlerine ve saçlarına büyük fırçayla ayakkabı boyası sürülüp ayrıca kül ve kum serpiştiriliyor. Daha sonra zinciri sökülmüş ve gaması kilitlenmiş hiçbir tehlikesi bulunmayan motorlu testereyi çalıştırarak biraz gürültülü de olsa temsili tıraş yapılıp müşteri berberin talep ettiği ücreti vermek zorunda. Toplanan tıraş parasını ise köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy gençlik başına teslim ediyoruz. Tıraş olan davetliler baş ve üzerlerine sürülen boya, kül ve kum karışımını temizlemek için epeyce uğraş veriyorlar. Şakalarımız ağır olsa da düğünlerde tıraş için 3-4 gönüllü çıkıyor ve geleneklerimize sürdürmek adına bu eziyete katlanıyorlar” diye konuştu. 

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