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15 yaşındaki Cori Gauff Venus Williams'ı devirdi

15 yaşındaki Cori Gauff, 5 kez Wimbledon şampiyonu Venus Williams'ı devirerek unutulmaz arasına girdi.

Teniste en prestijli turnuva olarak görülen Wimbledon'da ilk gün, unutulmaz bir maça sahne oldu. 15 yaşındaki Cori Gauff, 5 kez Wimbledon şampiyonu Venus Williams'la karşılaştı.

Gauff, deneyimli rakibini 6-4'lük iki set sonunda mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Birleşik Amerikalı tenisçi, maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. 

İkinci turdaki rakibi Magdalena Rybarikova: Kadınlar klasmanında dünyada 313. sırada bulunan 15 yaşındaki Gauff, Wimbledon ikinci turunda Slovak Magdalena Rybarikova‘yla karşılaşacak.

1991'den beri ilk kez: Kariyerinin ilk grand slam ana tablo galibiyetini alan Gauff, 1991 yılından bu yana ilk turu geçen en genç tenisçi olma unvanını da elde etti. 

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