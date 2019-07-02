Survivor 2019 canlı yayında yürekleri ağza getiren anlar! Yusuf'un annesi fenalaştı
Survivor'da 2019 sezonunun şampiyon belli oluyor. Canlı yayın sırasında seyircileri endişelendiren bir olay yaşandı. Survivor Yusuf'un annesi heyecandan fenalaştı.
Canlı yayın sırasında Acun, yarışmacıların aileleriyle konuştu. Yusuf’un annesi Zinnet Hanım canlı yayında konuşurken fenalaştı. Yayına ara verildi.
Acun Ilıcalı “Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Doktorlarımızın kontrolü altında.” dedi. Yusuf ise canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı.
Yusuf Karakaya, daha önceki konuşmalarında annesine olan sevgisini sık sık dile getirmiş ve annesi ile Dominik’te ve Bodrum’da bir araya geldiklerinde gözyaşlarına boğulmuşlardı.