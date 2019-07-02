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Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu?

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu. Zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Bodrum'dan canlı yayınla ekranlara gelen Survivor 2019 şampiyonu belli oldu. Peki Survivor 2019 şampiyonu kim oldu? Survivor Seda mı, Survivor Yusuf mu?

Survivor 2019'un Türk şampiyonu belli oldu.

Aylar süren zorlu mücadelenin sonunda Seda ve Yusuf finale kalan isimler olmuştu.

Yapılan SMS oylamasının sonucunda Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf oldu.

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