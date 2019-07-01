3.5 yaşındaki çocuk, icra yoluyla annesinden alındı

Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki baba evinde oturan Ayşe Fatma Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce İbrahim P.’den ayrıldı. Boşanma davasının ardından mahkeme, minik Eymen’in velayetini anne Ayşe Fatma’ya verdi. Bunun üzerine karşı dava açan baba İbrahim P., çocuğunun kendisine verilmesini talep etti. Bugün de Ayşe Fatma Y.’nin oturduğu eve giden polis ve icra ekipleri, pedagog eşliğinde Eymen Ali’yi almak için uzun süre uğraştı. Annesinden ayrılmak istemeyen Eymen Ali, polis ve icra memurları tarafından alınarak babasına verilmek üzere karakola götürüldü. Annesinden ayrılmak istemeyen Eymen Ali'nin o anları cep telefonu ile görüntülendi. Annesinden ayrılmak istemediğini için ağlayan Eymen Ali'nin göz yaşları yürekleri dağladı.