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Mansur Yavaş’ın kedili videosundaki ‘fışkiye’ detayı sosyal medyayı salladı

"Başkanım fışkiyeyi kırmışlar" videosu paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert yanıt veren Melih Gökçek, "Siz Belediye Başkanlığına seçileli 3 ay oldu. 3 aydan beri ne yaptınız?" diye sordu. Öte yandan Gökçek, yaptığı listeyi Twitter'dan paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı'n twitter hesabından yaptığı videolu göndermeye Melih Gökçek'tenyanıt geldi.

"İftiralara cevap vermeyeceğim"

Twitter hesabından iki sayfalık bir açıklama yapan Melih Gökçek, "Aşağıdaki çağrım Sayın Mansur Yavaş'a ve bilgi olarak kamuoyunadır... Özet olarak bundan böyle Yavaş ve personelinin bana attığı iftiralara cevap vermeyeceğim. Kendi aralarındaki kavgayı örtmek için beni kullanamayacaklar. Ben ancak istediğim konularda açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

"3 aydan beri ne yaptınız?"

"Siz Belediye Başkanlığına seçileli 3 ay oldu. 3 aydan beri ne yaptınız?" diye soran Melih Gökçek'in açıklaması şöyle:

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