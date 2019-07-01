CIA ajanı deniyor Libyalı general Hafter'in Türkiye'yi hedef almasının nedeni

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ve öldürülmesinden sonra ortaya çıkan kaosta iktidar mücadelesi yaşanıyor. General Halife Hafter ülkenin doğusunu kontrol altında tutuyor. Ülkenin batısında ise BM destekli güçler var. Kim nereyi kontrol ediyor? Türkiye'nin pozisyonu ne? Neden türk çalışanlar hedef oldu? Eğer türk vatandaşlarını serbest bırakma çağrıları karşılık bulmazsa, Türkiye hangi adımları atabilir? NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe Libya'daki siyasi ve askeri durumu canlı yayında anlattı.

ABD'ye kaçtı 20 yıl burada kaldı

Kaddafi'nin komutanlarından biriydi. 1980'lı yıllarda Libya ile Çad arasındaki savaşta esir düştü. Kurtuldu ve Libya ordusunda görev yaparken ABD'ye kaçtı. 20 yıl burada ailesiyle yaşadı. 2011'de Kaddafi öldürülünce geri döndü ve Amerika'nın resmi olmayan desteğiyle kurduğu ordu ile BM'nin tanıdığı hükümete karşı askeri operasyon başlattı.

Söylenen şey CIA ajanı olduğu iddası. Bu iddia o kadar güçlü ki 4 Nisan'da hükümete karşı başlattığı operasyonun hemen öncesinde ABD Hafter'e desteğini açıkladı.

Öte yandan MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir" denildi.