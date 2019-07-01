Geri adım atarken 4 metreden boşluğa düştü

Trabzon'da bir tur firmasında çalışan Veysel Değerli, Of ilçesindeki hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu bir bölgede mola verdi. Yaklaşık 15 dakikalık bir molanın ardından turistleri minibüse bindiren Değerli, geri geri giderek turistleri kontrol ederken yaklaşık 3 metre yükselikten düştü. Düşmenin etkisiyle başından ağır yaralanan Değerli'ye ilk müdahaleyi mağaza çalışanları ve turistler yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Değerli Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel Değerli'nin yaklaşık 3 metre yükseklikten düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Geri geri giderken korkuluğun olmaması nedeniyle bir anda ayağının takılması ile yüksekten düşen Veysel Değerli'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.