GÜNCEL

Geri adım atarken 4 metreden boşluğa düştü

Trabzon'un Of ilçesinde yaşanan görünmez kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Bir tur şirketi çalışanı ayağının takılması üzerine yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Trabzon'da bir tur firmasında çalışan Veysel Değerli, Of ilçesindeki hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu bir bölgede mola verdi. Yaklaşık 15 dakikalık bir molanın ardından turistleri minibüse bindiren Değerli, geri geri giderek turistleri kontrol ederken yaklaşık 3 metre yükselikten düştü. Düşmenin etkisiyle başından ağır yaralanan Değerli'ye ilk müdahaleyi mağaza çalışanları ve turistler yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Değerli Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel Değerli'nin yaklaşık 3 metre yükseklikten düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Geri geri giderken korkuluğun olmaması nedeniyle bir anda ayağının takılması ile yüksekten düşen Veysel Değerli'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik ve hayırlı olsun ziyareti
HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik ve hayırlı olsun ziyareti
Trabzonspor 9 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Trabzonspor 9 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarıyla belediye açıklama yaptı
Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarıyla belediye açıklama yaptı
Demozitosunu alamayan genç kız ev sahibini sevgilisine dövdürttü
Demozitosunu alamayan genç kız ev sahibini sevgilisine dövdürttü
Jimmy Durmaz Galatasaray için İstanbul'da
Jimmy Durmaz Galatasaray için İstanbul'da
Antalya bu yıl kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor!
Antalya bu yıl kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hindistan’da otoyola çıkan kaplan motosiklettekileri kovaladı
Hindistan’da otoyola çıkan kaplan motosiklettekileri kovaladı
KKTC'de düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi
KKTC'de düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi
65 yaş maaşı ne kadar oldu bu ay zam olacak mı?
65 yaş maaşı ne kadar oldu bu ay zam olacak mı?
Erzincan’da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar
Erzincan’da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar
İstanbul’da silahlı çatışma kamerada: 4 ağır yaralı
İstanbul’da silahlı çatışma kamerada: 4 ağır yaralı
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
İstanbul Fatih'te muhasebeci çalıştığı iş yerinin kasasını böyle boşalttı
İstanbul Fatih'te muhasebeci çalıştığı iş yerinin kasasını böyle boşalttı
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel