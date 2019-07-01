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Araç muayene istasyonunda elektroşok cihazıyla görevlilere saldırı

Tuzla’da araç muayene istasyonunda bir şahıs ile çalışanlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Şahsın aracından aldığı elektroşok cihazı ile çalışanlara saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde araç muayene istasyonunda yaşanan olayda, bir şahıs ile araç muayene istasyonu çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yumruklara saldırdı. Yaşanan arbede sırasında şahıs aracında bulundurduğu elektroşok cihazını yanına alarak kavga ettiği çalışanların yanına döndü. Şahıs, istasyon çalışanlarının arasına dalarak elektroşok cihazıyla saldırdı. Daha sonra olay yerinden koşarak kaçan şahsı onlarca çalışan kovaladı. Şahıs aracı bırakıp kaçtı. 

Şahsın elektroşok cihazı ile istasyon çalışanlarına saldırdığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, araç muayene istasyonu çalışanları ile şahıslar arasında kavga çıktığı, şahsılardan birinin aracından elektroşok cihazını aldığı ve çalışanlara elektroşok cihazıyla saldırdığı görülüyor. 

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