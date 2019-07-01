POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'daki G-20 zirvesine damga vuran bu fotoğrafın sırrı çözüldü. Erdoğan, Doğu Akdeniz ile ilgili skandal açıklamalar yapan Fransa Devlet Başkanı Macron'a ikili görüşmede neler söylediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili gerilim yaşadığı Fransa Devlet Başkanı Macron'a Japonya'da ayar verdi. 

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin petrol ve doğalgaz sondajı yapmasına karşı çıkan Macron'a tepki gösteren Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde karşılaştı.

İki lider arasındaki gerilim sonrası aralarındaki diyalog merak konusu oldu. Macron'un omuzuna elini atan Erdoğan'ın verdiği fotoğraf çok konuşulmuştu. 

G-20 Devlet Başkanları zirvesinden sonra gezisini takip eden basın mensupları, Erdoğan'a Macron ile olan polemiği hatırlatıp aralarındaki görüşmeyi sordu. Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Buradaki görüşme tam aksine çok olumlu geçti. Sayın Macron “niye bana bunları söyledin falan” demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; “Bak” dedim, “Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın.”

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