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Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli’ni yalnız bırakmadı!

Alaçatı'da bir eğlence mekanında sahne alan Defne Samyeli'ni sevgilisi Cem Yılmaz yalnız bırakmadı. Ünlü komedyen sahneye çıkarak sevgilisiyle birlikte düet yaptı.

Defne Samyeli sahne sezonunu açtı ve ilk konserini Alaçatı'da bir eğlence mekanında verdi.

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli'ni sahnede de yalnız bırakmayarak şarkısına eşlik etti. Ebru Gündeş'e ait 'Fırtınalar' şarkısını beraber seslendiren çift izleyenlerden büyük alkış aldı.

Defne Samyeli ise o anları Instagram hesabından paylaştı.

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