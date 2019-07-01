DÜNYA

KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Havada patlayarak dağılan aracın ilk önce füze olduğu düşünüldü, ancak yapılan ilk incelemede düşen parçaların bir IHA’ya ait olduğu tahmini yapıldı.

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

Polis, parçanın patlamamış bomba olabileceği düşüncesiyle bölgedeki bazı evleri boşalttı. Olayla ilgili olarak Türkiye’den uzman bir ekibin de geleceği belirtildi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi

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