93. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Ahmet Çelik tarih yazdı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 93'üncüsünü jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'The Last Romance' isimli at kazandı.