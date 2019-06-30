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93. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Ahmet Çelik tarih yazdı

At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'The Last Romance' adlı safkan, 2.27.73'lük derecesiyle kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 93'üncüsünü jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'The Last Romance' isimli at kazandı.

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