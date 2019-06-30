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İstanbul'da ormanlık alanda yangın

İstanbul'da Hasdal Kışlası yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Sarıyer Ayazağa’da ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayılan yangına havadan da yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.


Sarıyer Ayazağa’da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki  ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

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