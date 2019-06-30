GÜNCEL

Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a acı veda

Bursa'da evinin önünde oynarken aracın ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza Yıldırım'a bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Sinan Kozuk, Mustafa Ö'nün kullandığı otomobilin altında kaldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kozuk'un cenazesi İsabey Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da son dakika açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da son dakika açıklamalar...
İstanbul'da feci kaza trafiği kilitledi
İstanbul'da feci kaza trafiği kilitledi
Davutoğlu'ndan kritik açıklamalar: Yalvarıyorum gelin konuşalım
Davutoğlu'ndan kritik açıklamalar: Yalvarıyorum gelin konuşalım
AK Parti başarıya nasıl ulaşabilirdi? Dilipak'tan çok tartışılacak sözler!
AK Parti başarıya nasıl ulaşabilirdi? Dilipak'tan çok tartışılacak sözler!
Eski bakan Nihat Ergün Ali Babacan'ın yeni partisine katılıyor iddiası
Eski bakan Nihat Ergün Ali Babacan'ın yeni partisine katılıyor iddiası
Yıllık enflasyon oranında sert düşüş bekleniyor
Yıllık enflasyon oranında sert düşüş bekleniyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şişli’de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti
Şişli’de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti
Rize’de temizlik işçisinden kan donduran hareket kamerada
Rize’de temizlik işçisinden kan donduran hareket kamerada
3600 ek gösterde son durum ne zaman çıkacak yeni haber
3600 ek gösterde son durum ne zaman çıkacak yeni haber
Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki Arda Ayten'in duygusal hikayesi
Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki Arda Ayten'in duygusal hikayesi
19 yaşındaki Arda Bey Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı ama....
19 yaşındaki Arda Bey Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı ama....
6 aylık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
6 aylık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
Datça’da makilik yangını sürüyor
Datça’da makilik yangını sürüyor
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi