19 yaşındaki Arda Bey Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı ama....

19 yaşındaki Arda Bey, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı.



Kim Milyoner Olmak İster’de uzun zaman sonra ilk kez 19 yaşındaki Arda, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti.

Sosyal medyada gündem olan genç Arda’nın “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ise duygulandırdı.