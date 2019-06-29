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29 Haziran Türkiye Gündemi

29 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan "Yaptırım olmayacağını Trump'tan duymuş olduk"

Erdoğan, ''Yaptırımlar konusunda Trump bugün de açıklama getirdi, böyle bir şeyin olmayacağını kendisinden dinlemiş olduk.'' dedi.

Donald Trump'tan tarihi Türkiye ve Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 kriziyle ilgili "Erdoğan’a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü patriot alamazsın dedik ve başka sistem altından sonra fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz."

Saadet Partisi'nin D-8 etkinliği Abdullah Gül'e dikkat çeken karşılama

11. Cumhurbaşkanı eski AK Partili Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin D-8 Örgütü kuruluşunun 22. yıl dönümü için İstanbul’da düzenlediği toplantıya katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kapıda karşıladığı Gül, salonda büyük alkış aldı.

Ekrem İmamoğlu İBB'deki istifalarla ilgili ilk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu, İBB'deki istifalarla ilgili olarak ilk kez konuştu. İmamoğlu "Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz" dedi.

Kredi kartı faiz oranları değişti karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1,60 olarak belirlendi.

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