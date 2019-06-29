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Marmaris'te dehşete düşüren olay Turistler büyük korku yaşadı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir barın işletmeci ve çalışanları, içeride yakılan meşale ve maytaplar nedeniyle kolu hafif şekilde yaralanan müşterinin şikayeti üzerine iş yerini mühürlemeye gelen polis ekiplerine direnip ortaya topladıkları masa ve sandalyeleri ateşe verdi. Yangın iş yerinin önündeki palmiye ağaçlarına da sıçrarken, turistler korkulu anlar yaşadı.

Demirören Haber Ajansı

Marmaris'te saat 24.00'ten sonra yüksek sesle müzik çalmanın yasak olduğu Uzunyalı'da bu saatten sonra müzik yayınını kesmeyen bir bara geçen haftalarda şikayet üzerine yüksek miktarda bir ceza kesildi. İşletmeci ve çalışanlar ile çevredeki esnaf arasında şikayet nedeniyle çıkan kavgayı ise polis güçlükle ayırdı.

Dün gece ise saat 23.00 sıralarında aynı işletmenin girişinde çalışanlar tarafından yakılan meşale ve maytaplar bir müşterinin kolunun hafif şekilde yanmasına sebep oldu. Müşterinin şikayeti üzerine Marmaris emniyeti, 5 araçla mekanı mühürlemeye geldi.

Emniyet güçlerine direnen işletmeci ve çalışanlar, "Yakarız burayı" diyerek polise direndi. Polis ekipleri işlem yapmaya çalışırken, masa ve sandalyeleri barın önüne toplayan işletmecilerden biri benzin dökerek ateşe verdi. Bir anda büyüyen yangın, işletmenin önündeki palmiye ağaçlarına da sıçradı. Olaya şahit olan turistler büyük korku yaşarken, barın ve yanındaki işletmenin içinde kalanlar can havliyle koşarak kendilerini dışarı attı.

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