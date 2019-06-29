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Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

İstanbul Şişli'de sinir krizi geçiren bir kadın kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir dişçiye gelen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmelemeye başladı. Tekmelerle yorulan kadın daha sonra kopardığı silecekle aracının camlarını kırdı. Hızını alamayan öfkeli kadın otomobilin dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kadın bir süre sonra yere yığıldı. 

Kaydedildiğini fark eden kadın tehditler savurdu 

Kendini kaybeden kadının otomobili parçaladığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının otomobilin içinden büyük bir öfkeyle çıkarak dikiz aynasını kırdığı ve otomobili tekmelediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öfke nöbetinin birisi tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini gören kadının çevresine tehditlerde savurduğu da görüldü. 

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