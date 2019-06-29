GÜNCEL

Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin D-8 etkinliğine alkışlarla girdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Örgütü kuruluşunun 22. yıl dönümü için İstanbul’da düzenlediği toplantıya katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'in kapıda karşıladığı Gül, salonda da büyük alkış aldı.

D-8’de görev alan siyasetçilerin davet edildiği toplantıya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de çağrıldığı ancak Akşener’in bir önceki gece mazeret bildirerek toplantıya katılamayacağını söylediği öğrenildi. Akşener, Çırağan Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe bir çelenk gönderdi.

T24'e konuşan Saadet Partisi kaynakları, Akşener’in de toplantıya katılmasının planlandığını ancak İyi Parti Genel Başkanı’nın ‘programındaki yoğunluk’ nedeniyle etkinliğe katılamayacağını cuma akşamı telefonla ilettiğini belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Saadet Partisi'nin D-8 etkinliği Abdullah Gül'e dikkat çeken karşılama
Saadet Partisi'nin D-8 etkinliği Abdullah Gül'e dikkat çeken karşılama
Van'da durdurulan kamyonette 4 ton inci kefali ele geçirildi!
Van'da durdurulan kamyonette 4 ton inci kefali ele geçirildi!
Sevgilisini ormanda döverek tehdit etmişti! Tutuklandı
Sevgilisini ormanda döverek tehdit etmişti! Tutuklandı
Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu
Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu
AK Parti'li Bostancı'dan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" açıklaması
AK Parti'li Bostancı'dan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" açıklaması
Falcao'dan sürpriz transfer tercihi
Falcao'dan sürpriz transfer tercihi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı
Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı
Askerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldı
Askerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldı
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Camiye gelen hırsız, ayağına uyan ayakkabıyı çalıp gitti
Camiye gelen hırsız, ayağına uyan ayakkabıyı çalıp gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 mesajı: Bu iş bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 mesajı: Bu iş bitti
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Aydın'da yedi aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti
Aydın'da yedi aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı