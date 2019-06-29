Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 mesajı: Bu iş bitti

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Küresel ekonomide güven kanallarını açık tutma konusunda mütabakata vardık.

''Batılı kardeşler insanlık sınavını geçemedi''

Mülteciler konusunda ortaya koyduğumuz çabaları ifade etme fırsatımız oldu. Mülteciler için 37 milyar dolar harcadık. Mültecilere için önyargılara karşı vicdani politikalar geliştirilmeli.

Diğer Batılı kardeşler insanlık sınavını geçemedi. Mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin en acı trajedisine şahit olduk. Bu politikalar değiştirilmedikçe, minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edecek.

'Verilen sözler tutulmazsa adım atmayacağız'

İklim konusu G20'nin en önemli konularından biriydi. Biz en başından beri hakkaniyetli bir yaklaşım olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemize Paris ve Buenos Aires zirvelerinde verilen sözlerin gerçekleştirilmesini, tutulmazsa adım atmayacağımızı söylüyoruz.

G-20 ülkeleri terörizmle mücadele konusunda tutarlı olmalı.

Terörle mücadele

G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Terörün kanlı yüzüyle son dönemde birçok ülke yüzleşti. Tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdeminin artık göstermesi gerekiyor. Suriye sınırında ciddi ayrım yaşanıyor. Etnik temizlik yaşanan, insanları topraklarından eden terör örgütleri el üstünde tutuluyor. Ülkemize darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü bazı ülkeler tarafından el üstünde tutuluyor. Uluslararası toplum Brevik katliamından ders çıkarmamış, benzer ırkçı saldırılar devam etmiştir.

S-400 mesajı: Bu iş bitti

Az önce Sayın Trump'ın da basın toplantısı oldu. S-400'ler teslimat sürecindedir. Böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti. Biz Amerika'yla da Patriot almak için Obama döneminde adım atmıştık, Kongre'nin müsade etmediğini söyleyerek, satışı gerçekleştirmediler. En uygun şartlarda bunu Rusya'dan aldık. Yaptırımlar konusunda Trump bugün de açıklama getirdi, böyle bir şeyin olmayacağını kendisinden dinlemiş olduk. S-400 olayı bir taraftan yürürken, ABD'den şu an 100 tane Boeing uçağı alıyoruz.

F-35'lerde ortak üreticiyiz

F-35 konusunda, 1 milyar 400 milyon dolar ABD'ye ödememiz var. Bir üretici değil, ortak üreticiyiz. Toplamda 116 uçak alacağımız var. Ödemeler yapılır, beklenti içindeyiz. Altta birilerinin yaptığı açıklamalarla hiç örtüşmüyor. Bizim ikili ilişkilerimizi bozmayacağını düşünüyoruz.