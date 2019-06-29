Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi 35 dakika sürdü.

Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Şu anda 75 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Savunma sanayiine yatırımlarımız devam edecek. Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Trump S-400 krizinde Obama yönetimini suçladı

Ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Trump, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptırım getirilip getirilmeyeceği sorusunu yanıtladı, selefi Barack Obama'yı suçladı: "S-400 konusuna bakıyoruz. Farklı çözümler arıyoruz. Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, insanlarla böyle iş yapamazsınız, insanlara Obama yönetiminin yaptığı gibi davranamazsınız. Bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Başka biriyle anlaşınca da 'Tamam size satarız' dediler. Bence Türkiye'ye adil davranılmadı."