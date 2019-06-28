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28 Haziran Türkiye Gündemi

28 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan art arda kritik toplantılar

Erdoğan: G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Japonya'nın
Osaka şehrinde diğer ülke liderleriyle dikkat çeken temaslar yapmaya başladı

Ertuğrul Günay'dan bomba yeni parti demeçleri

Ertuğrul Günay, parti kuracağı öne sürülen Ali Babacan'ın yaptığı toplantılara zaman zaman katıldığını söyledi. Günay, "Ali Babacan 5'li kurulun sözcüsü olacak" dedi.

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi eleştirilerine olumlu yanıt

Kuzu: "Sistemde sorun yok, sistemin uygulanmasında sorun var. Başkanlık modelinin yürütme kısmını bir anlamda hallettik; ama yasama kısmını halletmedik. Çünkü parlamentonun güçlü olması için seçim sistemini değiştirmek lazım.

İBB'de son dakika istifa haberi!

İmamoğlu'nun ilk mesai gününde bir son dakika gelişmesi yaşandı. İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti.

Saadet'li Necdet Gökçınar'dan olay açıklamalar

İmamoğu ve Yıldırım'a ortak canlı yayınla ilgili kırgın olduğunu belirterek
"Onlara bir mesaj ilettim. Bu ikili sistem dayatmasına gelin hep
beraber 'Hayır' diyelim. Yapmadılar" dedi.

Yeni Anayasa 4 partinin masasında

Seçimlerden önce 4 partinin hukukçu kurmaylarının hazırladığı yeni Anayasa'ya dair 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden masada.

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