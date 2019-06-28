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Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş!

Seda Sayan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında özel hayatına dair açıklamalar yaparken birlikte olduğu erkeklerden bakın ne istiyormuş. İşte Seda Sayan'ı terleten sorulara verdiği cevaplar...

TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' isimli programın yeni sunucusu Seda Sayan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seda Sayan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; ''Uzun zamandır tanıştığım erkeklerden T.C. no istiyorum. 'Ayıp olur' diyorlar, onlar yalan söylüyor ayıp olmuyor ben yapınca mı olacak. Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Evlilik sözleşmesi yapmak karşındakini 'seni sen olduğun için sevdim' fikrine inandırır.

Şan şöhret yanında bir çok şüpheyi de beraberinde getiriyor. Bütün evliliklerimde sözleşme vardı. Çocuğumun babası hariç. Benim bakmakla mükellef olduğum kocaman bir ailem var. Bir orduya bakıyorum, Allah hepsine sağlık versin. Ben normal de bakmıyorum. Neredeyse hepsi benim standartımda yaşıyor.

Ben evlilik defterini kapattım. Hayatımda kimse yok. Biri olup olmadığını sahne kıyafetlerimden anlarsınız. Bira da usturuplu giyinirsem anlayın ki biri var.

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