POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye gelişi sırasında deterjan döktüler

Ekrem İmamoğlu bugün mesaiye başladı. İmamoğlu'nun gelişi sırasında İBB önünde ilginç anlar yaşandı. Vatandaşlardan biri İmamoğlu'nun önüne deterjan döktü.

YSK kararı ile yenilenen 23 Haziran seçimini de kazanarak ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün mesaisine başladı.

İmamoğlu, İBB binasına girerken vatandaşlar yere deterjan dökerek "İstanbul'daki kirliliği temizleyin" mesajı verdi. Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti.

İBB Başkanlık binasına vatandaşların sevgi gösterileri arasında girdi

6 Mayıs günü YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, 52 gün sonra bugün Saraçhane’deki İBB binasına tekrar başkan olarak geldi. 23 Haziran seçimlerini 806 bin 767 oy fark atarak kazanan, 27 Haziran günü mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, bugün 5 yıl boyunca görev yapacağı İBB Başkanlık binasına vatandaşların sevgi gösterileri arasında girdi.

İmamoğlu'nun önüne deterjan döküp...

Bir vatandaş, başkanlık binasına girerken İmamoğlu’nun önüne deterjan dökerek “Başkanım İstanbul’daki kirliliği çamaşır suyu ve deterjanla temizleyip tertemiz bir sayfa açıp halkı demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi istiyoruz” dedi. 

Çalışanlarla tek tek tokalaştı

Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti. Çalışanlarla tek tek tokalaşan İmamoğlu, daha sonra içeri girdi ve mesaisine başladı.

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