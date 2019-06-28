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28 Haziran Türkiye Gündemi

28 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıp İstanbul Valisi Yerlikaya'dan görevi devraldı

Ekrem İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi Yerlikaya'dan devraldı. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbul'un mührünü alan İmamoğlu, resmen göreve başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı G-20 aile fotoğrafı ile başladı

Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk heyet başkanlarını karşılaması ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı

Esed'e bağlı rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki 10 No'lu gözlem noktasını hedef aldı. Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı.

Yeni parti ne zaman kurulacak? Ali Babacan'ın danışmanı tarih verdi

Reuters'a açıklamalarda bulunan Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını belirtti.

"1989 travması yaşamak istemiyoruz" önlemi! CHP harekete geçti

“1989 travması yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla genel merkezde yerel yönetim takip merkezi kurulacak.

Bakan Abdulhamit Gül müjdeyi verdi! 12 bin 713 personel alınacak

Adalet Bakanlığına 12 bin yeni personel alınacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan müjdeyi verdi.

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