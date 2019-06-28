Müge Anlı’yı Güven Bana’da çileden çıkaran an! Soruya yanıt arayan yarışmacılar ile….

Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. ATV’de yayınlanan yarışmaya katılan iki yarışmacının ,"Türkiye’de cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Ankara’da Birinci Meclisin açılış tarihinden kaç yıl sonradır?" sorusunu bilememesi sosyal medyada gündem oldu. Meclis'in açılması ve Cumhuriyet'in kuruluşu tarihlerini uzun süre düşünen yarışmacılara Müge Anlı ipucu vererek yardımcı olmaya çalıştı. İşte o anlar: