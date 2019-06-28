MEDYA

Tek Yürek 19. bölüm fragmanı

Tek Yürek dizisi 19. yeni bölümüyle 4 Temmuz 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de olacak. Tek Yürek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tek Yürek 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tek Yürek'in yeni bölümünde neler olacak? Tek Yürek 4 Temmuz 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de bu pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit 'Hercai', Yusuf 'Arabulucu', Oğuzhan 'Becerikli', Akif 'Çocuk kalpli', Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu Umut’tan.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersin Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz
Ersin Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kuralları! Korna çalınmayacak, çöp atılmayacak
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kuralları! Korna çalınmayacak, çöp atılmayacak
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kimse Bilmez 4. bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 4. bölüm fragmanı
Canevim 5. bölüm 2. fragmanı
Canevim 5. bölüm 2. fragmanı
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena
Aleyna Tilki son videosu olay oldu
Aleyna Tilki son videosu olay oldu
Samsun'da bir kadın sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı
Samsun'da bir kadın sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Sivas'ta tren raylarında büyük panik
Sivas'ta tren raylarında büyük panik
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?