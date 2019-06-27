YEREL

Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü

BALIKESİR’in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz (28), babası Mustafa Ali Yılmaz (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Genç doktorun, babası tarafından takip edilip, otomobille kaza yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya’dan, Balıkesir’e geldi.

Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı.

Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz’ın kullandığı otomobilin peşine düştü.

Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı.

Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı.

Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancasıyla 11 el ateş etti.

Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gülnur Yılmaz’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesine sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kerkük’te art arda 2 patlama En az 24 yaralı
Kerkük’te art arda 2 patlama En az 24 yaralı
İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
Adana'daki vurgunda ilginç detay
Adana'daki vurgunda ilginç detay
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı
Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı
Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena
Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığı
Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığı
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?