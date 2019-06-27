DÜNYA

Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı

G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'da bukunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üniversiteyi gezerek, çay seremonisine katıldılar.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Japonya'nın Osaka şehrine gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Törenin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Üniversiteyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çay seremonisine de katıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İş adamı İzzettin Turgut evinde intihar etti
İş adamı İzzettin Turgut evinde intihar etti
Galatasaray'da 7 imza birden
Galatasaray'da 7 imza birden
Fenerbahçe'de gündem Yann M'Vila
Fenerbahçe'de gündem Yann M'Vila
Bu kadarına da pes! Hastadan refakatçiye cinsel saldırı
Bu kadarına da pes! Hastadan refakatçiye cinsel saldırı
Otomobil devi Ford 12 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu
Otomobil devi Ford 12 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu
Salı günü Karaciğer nakli yapılmıştı! Poyraz'dan acı haber geldi
Salı günü Karaciğer nakli yapılmıştı! Poyraz'dan acı haber geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadın çalışanı rehin alıp mağazayı soymaya kalktı
Kadın çalışanı rehin alıp mağazayı soymaya kalktı
Umumi tuvalet 'Zarar Ettiği' gerekçesiyle kapatıldı
Umumi tuvalet 'Zarar Ettiği' gerekçesiyle kapatıldı
İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019
İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019
Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi
Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi
"Fatih'in emaneti olan İstanbul'u Yunanlılara teslim ettik" diyen kadının videosu
"Fatih'in emaneti olan İstanbul'u Yunanlılara teslim ettik" diyen kadının videosu
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman hangi oyunlar var?
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman hangi oyunlar var?
Korkutan yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
Korkutan yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi