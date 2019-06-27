Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Japonya'nın Osaka şehrine gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Törenin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Üniversiteyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çay seremonisine de katıldı.