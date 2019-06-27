Tekirdağ’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Saray ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray istikametinden Kapaklı ilçesi istikametine gitmekte olan Eray Balcı idaresindeki 59 AV 233 plakalı otomobil, ana cadde üzerinde U dönüşü yapmakta olan Erol Aslan idaresindeki 59 TH 108 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 59 TH 108 plakalı araçta bulunan sürücü Erol Aslan ve Yusuf Aslan ile diğer aracın sürücüsü Eray Balcı yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Erol Aslan, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.