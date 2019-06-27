GÜNCEL

Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı

Seçimin tekrarlanmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na ünlülerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. İmamoğlu'nu tebrik eden Seray Sever ise paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı.

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'na vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı. Geçtiğimiz gün İmamoğlu hakkında paylaşım yapan oyuncu Seray Sever, kendi videosunu paylaşarak herkesi şaşırttı.

İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETTİ
İstanbul Belediyesi'nin yeni başkanını "Her şey çok güzel olacak ve öyle de oldu. Ekrem İmamoğlu tebrikler" satırlarıyla kutlayan Sever, bu tebrik notuyla birlikte paylaştığı video ile adeta ters köşe yaptı. Havai fişeklerin patladığı bir video paylaşan Sever kalp şekli oluşturan fişeklerin içinden kendi fotoğraflarını çıkartarak herkesi şaşırttı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Fatih Portakal'ın İmamoğlu'na olay uyarıları! Öyle şeyler söyledi ki şaşıracaksınız
Fatih Portakal'ın İmamoğlu'na olay uyarıları! Öyle şeyler söyledi ki şaşıracaksınız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Paraşütçü asker çatıya çarptı
Paraşütçü asker çatıya çarptı
Şanlıurfa’da silahlı kavga 1 ölü, 7 yaralı
Şanlıurfa’da silahlı kavga 1 ölü, 7 yaralı
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı
Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı
Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora verildi
Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora verildi
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da