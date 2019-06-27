SPOR

Hasan Şaş kendinden geçti "Acı çekmek özgürlükse" şarkısını söyledi

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, "Acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimizde" adlı şarkıyı söyledi. sosyal medyada olay oldu

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş yaptığı paylaşım dikkat çekti. Saha kenarındaki agresif tavırlarıyla futbolseverlerin tepkisini çeken Hasan Şaş'ın 'Her şey başladığı yerde biter' açıklamasını yaptığı paylaşımda "Acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimizde" şarkısını seslendirdi.

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