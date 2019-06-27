Angela Merkel yine kontrolsüz bir şekilde titrerken kameralara yansıdı

Merkel'in, Steinmeier konuşurken kontrolsüz bir şekilde titrediği görüldü. Merkel'in sözcüsü daha sonra bir açıklama yaparak Almanya Başbakanı Merkel'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Merkel'in yeni adalet bakanının yemin törenine katılacağı belirtildi. Merkel'in sözcüsüne Almanya Başbakan'ın G-20 zirvesine katılıp katılmayacağı da soruldu.

Sözcü, Merkel'in programında bir değişiklik olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama töreninde yine kontrolsüz bir şekilde titrerken görülmüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel titremesini uzun süre sussuz kalmasına bağlamış ve üç bardak su içtikten sonra düzeldiğini söylemişti.