POLİTİKA

Angela Merkel yine kontrolsüz bir şekilde titrerken kameralara yansıdı

Almanya Başbakanı Angela Merkel iki hafta içinde ikinci kez kontrolsüz bir şekilde titrerken kameralara yansıdı. Merkel'in Japonya'daki G-20 zirvesine katılıp katılmayacağı merak ediliyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşmesi sırasında kameralara yansıdı.

Merkel'in, Steinmeier konuşurken kontrolsüz bir şekilde titrediği görüldü. Merkel'in sözcüsü daha sonra bir açıklama yaparak Almanya Başbakanı Merkel'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Merkel'in yeni adalet bakanının yemin törenine katılacağı belirtildi. Merkel'in sözcüsüne Almanya Başbakan'ın G-20 zirvesine katılıp katılmayacağı da soruldu.

Sözcü, Merkel'in programında bir değişiklik olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama töreninde yine kontrolsüz bir şekilde titrerken görülmüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel titremesini uzun süre sussuz kalmasına bağlamış ve üç bardak su içtikten sonra düzeldiğini söylemişti.

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