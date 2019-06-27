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Emre Aşık ve 3 yaşındaki kızının videosundaki dialog kan dondurdu

Eşi Yağmur Aşık ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Emre Aşık ve küçük kızı Elvin'in videosu ortaya çıktı. Küçük kızın videoda babasına "Annemin yanına gitme seni öldürür" dediği anlar sosyal medyada olay oldu.

Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın çocukları bakıcısı tarafından darbedildi. Anne Aşık, bakıcıdan şikâyetçi oldu. Emre Aşık ise olayı öğrendikten sonra hem anne Yağmur Sarnıç'tan hem de bakıcıdan şikayetçi oldu

"EMRE ÇOCUKLARINI DEFALARCA DÖVDÜ"

Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılan Yağmur Sarnıç yaşanan bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı: "Bu olay yaşandığında ben evdeydim. Çocuklarımı 7/24 evde tutacak halim yok. Gittikleri yer sitenin güvenlikli kamerası olan oyun alanı. Ben o arada evdeyim, oğlumla ilgileniyorum. Bir yardımcı izinli olduğu için, diğer yardımcı kızları parka götürdü. O götürdüğü yerin her yerinde kamera var. Ben çocuklarımı ipsiz sapsız kimsenin bilmediği bir yere göndermedim. Sitenin oyun alanı. Benim haberim olmadan zaten kimse dışarı çıkamaz… Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor." demişti.

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