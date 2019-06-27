Gece vakti yürürken kaldırımdaki ağacı böyle kırdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Mardin Caddesi üzerine belediye tarafından ekilen ağaçlardan biri henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kırıldı.

AĞACI SALLAYIP YATIRMAYA ÇALIŞTI

Olay gece saat 00.45’te meydana geldi. Cadde üzerinden geçen 3 kişiden biri, kaldırım üzerinde bulunan ağacı gövdesinden sallamaya başladı. Bu girişiminden vazgeçen şahıs, ardından ağacı yere yatırmaya çalıştı. Ağaçla birlikte yere yatan şahıs, kısa süre içerisinde olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde bulanan esnaflar ise, ağacı güvenlik kamerasından baktıktan sonra bir kişi tarafından kırıldığını gördüklerini belirterek, "Güvenlik kameralarını izledik ve olay anını gördük. Olay birkaç dakika içerisinde yaşandı. Biz bu şahsın en kısa zamanda bulunmasını ve gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyoruz. Kaldırımlarımız yeni yapılmıştı ve ağacımızı çok seviyorduk. Her gün iş yerimizi açtığımızda ağacımızı suluyorduk. Yaşanan durum karşısında çok üzüldük” dedi.