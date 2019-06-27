GÜNCEL

Gece vakti yürürken kaldırımdaki ağacı böyle kırdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yol kenarına ekili ağaç kimliği belli olmayan bir kişi tarafından kırıldı, ağacı kırma anı an ve an güvenlik kamarasına yansıdı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Mardin Caddesi üzerine belediye tarafından ekilen ağaçlardan biri henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kırıldı.

AĞACI SALLAYIP YATIRMAYA ÇALIŞTI

Olay gece saat 00.45’te meydana geldi. Cadde üzerinden geçen 3 kişiden biri, kaldırım üzerinde bulunan ağacı gövdesinden sallamaya başladı. Bu girişiminden vazgeçen şahıs, ardından ağacı yere yatırmaya çalıştı. Ağaçla birlikte yere yatan şahıs, kısa süre içerisinde olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde bulanan esnaflar ise, ağacı güvenlik kamerasından baktıktan sonra bir kişi tarafından kırıldığını gördüklerini belirterek, "Güvenlik kameralarını izledik ve olay anını gördük. Olay birkaç dakika içerisinde yaşandı. Biz bu şahsın en kısa zamanda bulunmasını ve gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyoruz. Kaldırımlarımız yeni yapılmıştı ve ağacımızı çok seviyorduk. Her gün iş yerimizi açtığımızda ağacımızı suluyorduk. Yaşanan durum karşısında çok üzüldük” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Babacan'ın en yakınındaki isimleri açıkladı! Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar
Babacan'ın en yakınındaki isimleri açıkladı! Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar
Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt!
Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt!
Akşener ve Kaftancıoğlu için skandal sözler! MHP'li Başkan neler söyledi neler
Akşener ve Kaftancıoğlu için skandal sözler! MHP'li Başkan neler söyledi neler
Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Cevad Zarif'ten yanıt
Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Cevad Zarif'ten yanıt
Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez
Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez
Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?
Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya'ya geldi
İstanbul'da ikinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
İstanbul'da ikinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
Erkenci Kuş 46. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 46. bölüm fragmanı
Afili Aşk 4. bölüm fragmanı
Afili Aşk 4. bölüm fragmanı
Her Yerde Sen 3. bölüm 2. fragmanı
Her Yerde Sen 3. bölüm 2. fragmanı
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
İstanbul'da metroda başörtülü kadına çirkin sözler
İstanbul'da metroda başörtülü kadına çirkin sözler
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel