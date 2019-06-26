THY'nin ilk rüya uçağı Boeing 787-9 Dreamliner İstanbul'a iniş yaptı
TÜRK Hava Yollarının (THY) Boeing'ten teslim aldığı 'rüya uçak' olarak tanımlanan Boeing 787-9 Dreamliner, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Türk Hava Yollarının (THY) Boeing’den sipariş ettiği 'rüya uçak' olarak tabir edilen 787-9 Dreamliner tipi ilk uçağı İstanbul’a indi.
Teslim alınan ilk uçak İstanbul Havalimanı apronunda su takı ile karşılandı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bu ilk gelen uçağımız. Toplam 6 dreamliner uçağı bu sene filomuza katmış olacağız. Bununla beraber yeni hatlarımızı açacağız. İnşallah bu uçakla ilk uluslararası hattımız Bali'ye olacak” dedi.