EKONOMİ

THY'nin ilk rüya uçağı Boeing 787-9 Dreamliner İstanbul'a iniş yaptı

TÜRK Hava Yollarının (THY) Boeing'ten teslim aldığı 'rüya uçak' olarak tanımlanan Boeing 787-9 Dreamliner, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY) Boeing’den sipariş ettiği 'rüya uçak' olarak tabir edilen 787-9 Dreamliner tipi ilk uçağı İstanbul’a indi.

Teslim alınan ilk uçak İstanbul Havalimanı apronunda su takı ile karşılandı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bu ilk gelen uçağımız. Toplam 6 dreamliner uçağı bu sene filomuza katmış olacağız. Bununla beraber yeni hatlarımızı açacağız. İnşallah bu uçakla ilk uluslararası hattımız Bali'ye olacak” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da tüm gözler Banega'da
Galatasaray'da tüm gözler Banega'da
Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez
Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez
Fahrettin Altun: Türkiye ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor
Fahrettin Altun: Türkiye ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
Djokovic'ten Federer tepkisi
Djokovic'ten Federer tepkisi
PTT Kargomat ile 'Evde bulamadık' derdine son
PTT Kargomat ile 'Evde bulamadık' derdine son
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosil bulundu
Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosil bulundu
Mardin'de cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı
Mardin'de cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar
Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar
Şanlıurfa'da kavrucu sıcaklar halkı denize sürükledi
Şanlıurfa'da kavrucu sıcaklar halkı denize sürükledi
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
İstanbul'da ikinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
İstanbul'da ikinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı