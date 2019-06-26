Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı

Antalya'da av için denize açılan balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda Pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Gündüz saatlerinde Topçam mevki sıçan adası açıklarında balık avına çıkan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Balığı kanca yardımıyla teknelerine alan balıkçılar, bu anlarıysa "Jaws geldi" diyerek cep telefonuyla kaydetti.

Camgöz balığının pamuk türü olan ve insanlar açısından zararsız olarak bilinen köpek balığının kilosunun 15-20 TL arasında bulunduğu belirtildi.