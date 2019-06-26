Otomobil sahili aşıp dereye uçtu

Kaza, Gülüç beldesi sahil bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.A. idaresindeki 81 FF 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı ardından da sahili aşıp dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkan sürücüye 112 Sağlık ekipleri müdahale etmek istedi. Durumunun iyi olduğunu belirten sürücü hastaneye gitmek istemese de polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesi ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında sahil bandında vatandaşların bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kaza sırasında otomobil sahil bandında bulunan banklara ve çevre düzenlemesine zarar verdi. Kaza yapan otomobil vinç yardımı ile dereden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.