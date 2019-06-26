DÜNYA

Elon Musk'ın SpaceX Falcon Heavy roketi okyanusa çakıldı

Elon Musk'ın SpaceX Falcon Heavy roketi bugüne kadarki en zor inişini başaramayarak Atlantik Okyanusu'na çakıldı.

Dikey iniş gerçekleştirebilen SpaceX Falcon Heavy roketi, bugüne kadarki en zorlu görevini tamamlayamadı. Roket, denizdeki gemiye dikey inişi gerçekleştiremeyerek Atlantik Okyanusu'na çakıldı. ABD saatine göre gece yapılan görevde Falcon Heavy, başarılı bir kalkış gerçekleştirdi. Ancak iniş sırasında roketin merkez çekirdeği iticisi, ineceği gemiyi kaçırarak Atlantik Okyanusu'na çakıldı. 

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