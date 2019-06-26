26 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan'ın imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeni atama ve görevden almalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

MHP lideri Bahçeli'den kurmaylarına uyarı: Özel bir gayret içerisindeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı yönünde algı operasyonları yapılabileceği konusunda kurmaylarına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? sorusuna Kılıçdaroğlu'dan yanıt!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adaylığıyla" ilgili soruya "Bugünden konuşmak onu yıpratır" diye yanıt verdi.

Askerlik artık 6 ay! Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de yayınlandı işte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni askerlik sistemi kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Trump'tan İran'a bir yeni tehdit daha

ABD Başkanı Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Ever Banega ile anlaştı

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar Banega transferiyle ilgili, "Hiçbir pürüz yok. 3+1 senelik bir anlaşma yapıldı. Banega'ya yıllık 3,2 milyon euro civarında verilecek." dedi.