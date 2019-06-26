GÜNCEL

26 Haziran Türkiye Gündemi

26 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'ın imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeni atama ve görevden almalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

MHP lideri Bahçeli'den kurmaylarına uyarı: Özel bir gayret içerisindeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı yönünde algı operasyonları yapılabileceği konusunda kurmaylarına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? sorusuna Kılıçdaroğlu'dan yanıt!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adaylığıyla" ilgili soruya "Bugünden konuşmak onu yıpratır" diye yanıt verdi.

Askerlik artık 6 ay! Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de yayınlandı işte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni askerlik sistemi kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Trump'tan İran'a bir yeni tehdit daha

ABD Başkanı Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Ever Banega ile anlaştı

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar Banega transferiyle ilgili, "Hiçbir pürüz yok. 3+1 senelik bir anlaşma yapıldı. Banega'ya yıllık 3,2 milyon euro civarında verilecek." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır'a göre AK Parti'nin kaybetme nedenleri
23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır'a göre AK Parti'nin kaybetme nedenleri
Vedat Muriç transferinde flaş gelişme
Vedat Muriç transferinde flaş gelişme
Öğretmen Ayşe Çelik'in akıbeti belli oldu
Öğretmen Ayşe Çelik'in akıbeti belli oldu
Darbe girişimi Kara Harp Okulu davasında kararlar açıklandı
Darbe girişimi Kara Harp Okulu davasında kararlar açıklandı
İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu
İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeni doğan bebek poşet içerisinde ölüme terk edildi
Yeni doğan bebek poşet içerisinde ölüme terk edildi
Fatih'te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı kamerada
Fatih'te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı kamerada
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı başlangıcı tarihi
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı başlangıcı tarihi
Ekrem İmamoğlu 23 Haziran videosunu paylaştı Binali Yıldırım da var
Ekrem İmamoğlu 23 Haziran videosunu paylaştı Binali Yıldırım da var
Otomobil köprüden dereye uçtu
Otomobil köprüden dereye uçtu
Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları
Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları
Hatay'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Hatay'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi