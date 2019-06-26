Temel Karamollaoğlu'dan parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ve Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DW Türkçe'de Nevşin Mengü’nün konuğu oldu.

Nevşin Mengü'nün "Şunu artık bütün kaynaklar söylüyorlar Gül ve Babacan'ın yeni parti hazırlığına giriştiler sizin bir temasınız var mı?" sorusuna Karamollaoğlu " Elbette biz sayın Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettik. Biz elbette bu arkadaşlarla geçmişte beraber çalıştık.Zaman geldi ayrıldılar farklı kaanetler ortaya çıktı. Bu gün yeniden onlardan bize gelmek isteyenlere biz her zaman şunu söyledik biz bizim prensiplermiz cari olduğu müddetçe biz herkesi bağrımıza basarız,kapımız herkese açıktır dedik. Ne olur bilmiyorum şimdiden ileriye bakıp tahminde bulunmak mümkün değil. Ancak şu bir gerçek AK Parti çözülmeye başlandı bu seçim bunu tescil etti. Biz yürüyen bir katarız.Siyasi hayata atılmak isteyenler elbette her zaman kapımız açık." diye cevap verdi.