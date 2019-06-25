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İşçinin leğen keyfi sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada kısa sürede yayınlan inşaat işçisinin görüntüleri tıklanma rekoru kırdı.

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde inşaat işçi bir yandan işini yapıyor diğer yandan su keyfi yapıyor. Kısa sürede sosyal medyada yayınlanan görüntüler tıklanma rekoru kırdı. İşte o görüntüler...

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