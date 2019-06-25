Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

SİİRT Valiliğinin önünden geçen Siirt-Kurtalan yolunda meydana gelen olayda; şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı.

Polis Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı.

Bidonun boş olduğu tespit edildi.