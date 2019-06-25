Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu
SİİRT Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan bidonun boş olduğu tespit edildi.
SİİRT Valiliğinin önünden geçen Siirt-Kurtalan yolunda meydana gelen olayda; şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı.
Polis Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı.
Bidonun boş olduğu tespit edildi.