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Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

SİİRT Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan bidonun boş olduğu tespit edildi.

SİİRT Valiliğinin önünden geçen Siirt-Kurtalan yolunda meydana gelen olayda; şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı.

Polis Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı.

Bidonun boş olduğu tespit edildi.

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