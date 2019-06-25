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Kadıköy'de çıkan yangında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3'ncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri toprağa verildi.

Kozyatağı Mahallesi, Bayer Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 3. katında pazar günü çıkan yangında Behzat Barbaros Çehreli (75) ve eşi Ülker Çehreli (74) hayatını kaybetmiş, engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Behzat Barbaros Çehreli, engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girmiş fakat bir daha dışarı çıkamamıştı. Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii?ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine çok sayıda aile yakını katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı'ğını kazanan Ekrem İmamoğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi. Anne ve babanın cenazeleri öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.

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